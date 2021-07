Italia-Corea del Sud, orario finale sciabola Olimpiadi: programma, tv, streaming. C’è Aldo Montano (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia della sciabola, rianimata dall’intramontabile Aldo Montano, ha confezionato una vera e propria impresa contro l’Ungheria nella semifinale della competizione a squadre. Gli azzurri, dopo aver inseguito i magiari per tutta la sfida, hanno realizzato una rimonta memorabile. Berrè ha condotto la selezione del Bel Paese al sorpasso, mentre Curatoli è riuscito a resistere al ritorno del fenomeno Szilagyi e ha regalato ai suoi la chance di giocarsi l’oro. Ora Aldo Montano e compagni torneranno sulla pedana alle ore 12.30 per la finale che mette in palio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’della, rianimata dall’intramontabile, ha confezionato una vera e propria impresa contro l’Ungheria nella semidella competizione a squadre. Gli azzurri, dopo aver inseguito i magiari per tutta la sfida, hanno realizzato una rimonta memorabile. Berrè ha condotto la selezione del Bel Paese al sorpasso, mentre Curatoli è riuscito a resistere al ritorno del fenomeno Szilagyi e ha regalato ai suoi la chance di giocarsi l’oro. Orae compagni torneranno sulla pedana alle ore 12.30 per lache mette in palio ...

