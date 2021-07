Italfarmacia – Liposuzione alimentare | scienza per salute e bellezza

(Di mercoledì 28 luglio 2021)perTra il 16 e il 18 luglio si è tenuta a Roma la quarantaduesima edizione del Congresso SIME (Società Italiana Medicina Estetica), il più importante in Italia e uno dei più importanti in Europa.ha partecipato con tre workshop e quattro relazioni, ponendosi tra le aziende leader del settore. L'articolo proviene da Novella 2000.

Nel nuovo numero di Novella 2000 Italfarmacia tratta la Liposuzione alimentare: una via scientifica per la salute e la bellezza.Prova la Liposuzione Alimentare, il metodo più sicuro, sano ed efficace per perdere grasso sottocutaneo. Tutto quello che c'è da sapere ...