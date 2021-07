Istat | fiducia delle imprese ai massimi di sempre ma preoccupa la carenza di materie prime Ottimismo tra i consumatori

Advertising

Agenzia_Ansa : A luglio l'indice del clima di fiducia delle imprese migliora raggiungendo il valore più elevato di tutta la serie… - carlo1493 : RT @mariamacina: L’indice del clima di fiducia dei consumatori è salito a luglio da 115,1 a 116,6,mentre quello della fiducia delle imprese… - mariamacina : L’indice del clima di fiducia dei consumatori è salito a luglio da 115,1 a 116,6,mentre quello della fiducia delle… - TelevideoRai101 : Istat: fiducia imprese,massimi a luglio - alecavo : RT @USConfcommercio: Dalla fiducia di imprese e consumatori 'segnale importante per la ripresa' @istat_it @Confcommercio -

Ultime Notizie dalla rete : Istat fiducia

MILANO - Nonostante la ripresa dei contagi e il ritorno di alcune misure restrittive, l'indagine mensile dell'sulladi consumatori e imprese consegna una immagine positiva per la ripresa dell'economia, in particolare per quella parte legata a consumi e servizi che si alimenta molto dell'umore ...Lo rileva l'sottolineando che i servizi registrano un aumento marcato dellasuperando decisamente i livelli precedenti la crisi; nella manifattura, si attenua il ritmo di crescita in ...sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 112,8 a 116,3). Lo riferisce l’Istat. Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori sono in crescita ad eccezione di ...A luglio l’Istat stima un aumento sia dell`indice del clima di fiducia dei consumatori (da 115,1 a 116,6) sia dell`indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 112,8 a 116,3). Tutte le comp ...