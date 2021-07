Irma Testa nella storia: prima medaglia dalla boxe femminile (Di mercoledì 28 luglio 2021) La pugile ha scritto una pagina dello sport italiano Che la boxe femminile fosse uno sport in piena evoluzione lo si era capito già alla vigilia di questa edizione dei Giochi, quando sono state quattro le italiane a strappare il pass per Tokyo. Tra queste l’unica che c’era anche a Rio de Janeiro, nei pesi piuma, Irma Testa. L’azzurra nella notte ha scritto una pagina di storia. Comunque vada al prossimo turno andrà a medaglia diventando la prima donna della storia a salire sul podio in questa specialità. Leggi anche: Tokyo 2020, primo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) La pugile ha scritto una pagina dello sport italiano Che lafosse uno sport in piena evoluzione lo si era capito già alla vigilia di questa edizione dei Giochi, quando sono state quattro le italiane a strappare il pass per Tokyo. Tra queste l’unica che c’era anche a Rio de Janeiro, nei pesi piuma,. L’azzurranotte ha scritto una pagina di. Comunque vada al prossimo turno andrà adiventando ladonna dellaa salire sul podio in questa specialità. Leggi anche: Tokyo 2020, primo ...

Advertising

Coninews : IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali ne… - ItaliaTeam_it : Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! ?? Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo l… - Eurosport_IT : Forza, costanza, umiltà: a 23 anni Irma Testa è la prima donna italiana a conquistare una medaglia olimpica nella b… - vivereitalia : Irma Testa in semifinale, medaglia storica per l'Italia nel pugilato - 361_magazine : Comunque vada #Irmatesta nella storia a #Tokio2020 #italiateam #Boxe -