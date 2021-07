Irma Testa nella storia: è la prima pugile italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Traguardo storico per Irma Testa. Con la qualifica alle semifinali del torneo di pugilato, l'atleta partenopea è diventa la prima donna italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi in questa disciplina: male che andrà la gara, infatti, Testa conquisterà comunque la medaglia di bronzo. La 23enne campana ha battuto all'unanimità la canadese Caroline Veyre e ora incontrerà la campionessa del mondo in carica, la filippina Nesthy Petecio. La rivedremo impegnata nella categoria 57 kg sabato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Traguardo storico per. Con la qualificasemifinali del torneo di pugilato, l'atleta partenopea è diventa ladonnaunain questa disciplina: male che andrà la gara, infatti,conquisterà comunque ladi bronzo. La 23enne campana ha battuto all'unanimità la canadese Caroline Veyre e ora incontrerà la campionessa del mondo in carica, la filippina Nesthy Petecio. La rivedremo impegnatacategoria 57 kg sabato ...

