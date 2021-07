Irma Testa, chi è la prima pugile italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Oliva la spinge verso la finale: “Combatte senza paura” (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stata la prima pugile italiana a disputare un’Olimpiade. Cinque anni dopo i giochi di Rio è la prima a vincere una medaglia. Irma Testa è a un passo dalla finale ed è già nella storia della boxe azzurra perché nel pugilato a cinque cerchi si assegnano in ogni caso due terzi posti. Ventitré anni di Torre Annunziata, sabato mattina ha la semifinale dei pesi piuma. Dopo aver sconfitto con merito Vorontsova e Walsh, la scorsa notte con verdetto unanime ha battuto la canadese Caroline Veyre. Ora deve affrontare la temibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stata laa disputare un’Olimpiade. Cinque anni dopo i giochi di Rio è launaè a un passo dallaed è già nella storia della boxe azzurra perché nel pugilato a cinque cerchi si assegnano in ogni caso due terzi posti. Ventitré anni di Torre Annunziata, sabato mattina ha la semidei pesi piuma. Dopo aver sconfitto con merito Vorontsova e Walsh, la scorsa notte con verdetto unanime ha battuto la canadese Caroline Veyre. Ora deve affrontare la temibile ...

Advertising

Coninews : IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali ne… - ItaliaTeam_it : Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! ?? Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo l… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Boxe 54-57kg È storia! Prima medaglia nella boxe femminile (almeno di bronzo!). Medaglia sicura per… - Sil25Par : RT @fattoquotidiano: Irma Testa, chi è la prima pugile italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Oliva la spinge verso la finale: “Co… - AndreCardi : RT @ValerioIafrate: A prescindere dal colore, la medaglia di Irma #Testa spalanca una porta nella storia del pugilato italiano. E non posso… -