Irma Testa: chi è la prima medaglia olimpica della boxe femminile (Di mercoledì 28 luglio 2021) Conosciamo meglio Irma Testa, la giovane pugile azzurra entrata nella storia per essersi assicurata la prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana a Tokio 2020. Ecco cosa sapere. James Chance/Getty ImagesAlle Olimpiadi di Tokio 2020 la pugile italiana Irma Testa ha già scritto la storia: sarà la prima medaglia olimpica azzurra del pugilato femminile. Nei quarti della competizione dei pesi piuma (54-57 kg) si è infatti imposta ...

Coninews : IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali ne… - ItaliaTeam_it : Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! ?? Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo l… - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - sherazadswift : RT @ItaliaTeam_it: Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! ?? Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo la can… - digitalsat_it : RT @Coninews: IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali nei 57 kg e… -