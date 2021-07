Io sono per l’obbligo vaccinale. E toglierei la parola ai ciarlatani no vax anche sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) Devo dire che i no-vax sono una piccola minoranza della popolazione, ma molto ciarliera ed agguerrita. Sentono un bisogno pazzo di influenzare gli altri con le loro scelte campate in aria. E più le loro convinzioni sono campate in aria, più si sentono in diritto di convincere gli altri. Chissà perché la maggioranza resta invece piuttosto silenziosa. Ora addirittura, mostrando di avere anche un qualche coordinamento fra loro e quindi un indirizzo politico di qualcuno che si nasconde bene, hanno annunciato manifestazioni no-vax e no-green-pass in tutta Italia. Chiedo allora: caro Presidente Draghi, cosa aspetta a porre fine a questo ciarpame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Devo dire che i no-vaxuna piccola minoranza della popolazione, ma molto ciarliera ed agguerrita. Sentono un bisogno pazzo di influenzare gli altri con le loro scelte campate in aria. E più le loro convinzionicampate in aria, più si sentono in diritto di convincere gli altri. Chissà perché la maggioranza resta invece piuttosto silenziosa. Ora addirittura, mostrando di avereun qualche coordinamento fra loro e quindi un indirizzo politico di qualcuno che si nasconde bene, hanno annunciato manifestazioni no-vax e no-green-pass in tutta Italia. Chiedo allora: caro Presidente Draghi, cosa aspetta a porre fine a questo ciarpame ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - tusselpuff : @Nonha_stata No, io sono solo una povera disgraziato che, pensi, era pure abbonata al fatto quotidiano. Per tre ann… - Gigliom57 : RT @gervasoni1968: Quelli che paragonano il #greenpass alla patente di guida, al casco per moto e persino al semaforo: molti sono colleghi,… -