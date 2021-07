Investita da un’auto a Belluno muore a 10 anni dopo giorni in ospedale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Strada provinciale 36 Belluno (screenshot)Petra Lucca la bambina di 10 anni Investita lo scorso sabato a Cesiomaggiore (Belluno), è morta lunedì dopo essere stata ricoverata presso l’ospedale pediatrico universitario di Padova A dare la drammatica notizia lunedì scorso è stato il padre della bambina, la quale dopo pochi giorni di ricovero non ce l’ha fatta. Petra era arrivata in condizioni molto gravi presso l’ospedale padovano in seguito ad un incidente a Soranzen sulla strada provinciale 36, a due passi dalla sua abitazione. La vittima ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Strada provinciale 36(screenshot)Petra Lucca la bambina di 10lo scorso sabato a Cesiomaggiore (), è morta lunedìessere stata ricoverata presso l’pediatrico universitario di Padova A dare la drammatica notizia lunedì scorso è stato il padre della bambina, la qualepochidi ricovero non ce l’ha fatta. Petra era arrivata in condizioni molto gravi presso l’padovano in seguito ad un incidente a Soranzen sulla strada provinciale 36, a due passi dalla sua abitazione. La vittima ...

Advertising

sonodepre : non per dire ma stavo per essere investita da un’auto dei carabinieri SULLE STRISCE PEDONALI ??????? (anni fa) - lavocedelne : Dolore a Cesiomaggiore nel Bellunese: è deceduta la bambina di dieci anni travolta da un’auto… - PaolaAguggia : @GioGeneSharp @IlCurioso58 Mia madre è stata investita da un'auto che ha improvvisamente voltato in velocità senza… - claraspada : @ferrazza @marcoregni mia sorella giovane bella sanissima investita e uccisa da un'auto... - puntualeh : @MissAd_ Potrei rssere investita da un’auto nel guardarlo e non me ne accorgerei. ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Investita un’auto Incidente a Torpignattara, coppia investita da un’auto: lui muore, lei ferita grave Corriere Roma