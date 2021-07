Inter Vignato | Marotta sfida altri due club italiani per il baby talento

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato, è corsa a tre per il: le ultime notizie sul gioiellino di proprietà del Chievo Verona Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Chievo Verona c’è anche Samuele. Il trequartista, obiettivo di mercato die Juventus, è recentemente finito nel mirino anche degli scout del Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il fantasista classe 2004 la corsa si sarebbe allargata dunque a tre squadre:e Juve sono al momento in pole, ma il Monza sogna lo sgambetto ai danni delle due storiche big. L'articolo proviene da Calcio News ...

