Inter, si ferma Gagliardini: distorsione al ginocchio destro per il centrocampista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si ferma Roberto Gagliardini. Il centrocampista si è infatti "sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri", si legge nella nota diffusa dall'Inter. "L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana", conclude il club nerazzurro.

