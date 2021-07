Inter | distrazione al legamento collaterale mediale per Gagliardini | il comunicato

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tegola per Simone Inzaghi: l’allenatore nerazzurro perde per infortunio Robertoa meno di un mese dall’inizio del campionato. Il centrocampista, come ha riferito il club nerazzurro, ha riportato unaal. Ecco la nota: “Robertosi è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell’allenamento pomeridiano di ieri. L’esame ha evidenziato unaal. Il giocatore verrà ...

L'perde per infortunio Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano ha riportato unaal legamento collaterale mediale© Getty ImagesPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Tegola in casa. I ...L'esame - informa una nota dell'- ha evidenziato unaal legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana. . 28 luglio 2021Infortunio Gagliardini: trauma distorsivo al ginocchio destro per il centrocampista. Ecco il comunicato del club nerazzurro L’Inter, tramite un comunicato, ha annunciato l’infortunio di Gagliardini. P ...Infortunio Gagliardini: il centrocampista dell'Inter si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo un problema al ginocchio.