Arturo Vidal è tornato oggi a giocare con la maglia dell' Inter , dopo aver partecipato alla Coppa America . Il centrocampista cileno ha parlato ai microfoni di Inter Tv , prima dell'amichevole vinta contro il Crotone , e ha dichiarato: " Sono felice di essere di nuovo qui dopo le vacanze. Abbiamo fatto una bella Coppa America con il Cile, ovviamente ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter debutto Inter, debutto stagionale per Vidal: 'Voglio essere al 100%' Arturo Vidal è tornato oggi a giocare con la maglia dell' Inter , dopo aver partecipato alla Coppa America . Il centrocampista cileno ha parlato ai microfoni di Inter Tv , prima dell'amichevole vinta contro il Crotone , e ha dichiarato: " Sono felice di essere di nuovo qui dopo le vacanze. Abbiamo fatto una bella Coppa America con il Cile, ovviamente ho ...

Calcio: Inter - Crotone finisce 6 - 0, Calhanoglu grande protagonista Nel secondo tempo ha fatto il suo debutto stagionale anche Lukaku, in campo all'inizio della ripresa insieme a Sensi e Ranocchia. L'Inter ha continuato a dominare, e dopo il clamoroso errore di ...

Inter, debutto stagionale per Vidal: "Voglio essere al 100%" Corriere dello Sport.it Un gol e tre assist: l'Inter è già di Calhanoglu Un gol e tre assist, a Calhanoglu serviva una partita come questa, una partita da protagonista assoluto nella sua nuova squadra, per due ragioni. La prima: dove ...

Inter, credi nei tuoi giovani: da Esposito a Satriano, il piano di Marotta Il ritiro estivo dell'Inter ha messo in mostra il talento di diversi giovani del futuro, Marotta vuole permettere loro di maturare, mantenendo il controllo del cartellino ...

