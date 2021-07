Inter Crotone, show nerazzurro con Calhanoglu mattatore (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Inter con un punteggio tennistico supera il Crotone e vince l’amichevole andata in scena al Suning Training Center: ispiratissimo Calhanoglu L’Inter vince con un punteggio tennistico contro il Crotone e strappa gli applausi del suo tecnico Simone Inzaghi. Al Suning Training Center non c’è mai stata partita con i nerazzurri che in meno di mezz’ora si portano sul 3-0 grazie ai gol di Satriano, Dimarco e Calhanoglu (quest’ultimo autore di tre assist). Nella ripresa Inzaghi fa entrare Lukaku e il punteggio lievita ulteriormente. Al festival del gol si iscrivono anche Pinamonti, Sensi e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’con un punteggio tennistico supera ile vince l’amichevole andata in scena al Suning Training Center: ispiratissimoL’vince con un punteggio tennistico contro ile strappa gli applausi del suo tecnico Simone Inzaghi. Al Suning Training Center non c’è mai stata partita con i nerazzurri che in meno di mezz’ora si portano sul 3-0 grazie ai gol di Satriano, Dimarco e(quest’ultimo autore di tre assist). Nella ripresa Inzaghi fa entrare Lukaku e il punteggio lievita ulteriormente. Al festival del gol si iscrivono anche Pinamonti, Sensi e ...

