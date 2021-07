(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldelLorenzoha inviato untoccante a un bimbo “”. Il numero 10 della Nazionale Italiana, fresco vincitore dell’Europeo e tra i migliori dell’Italia di Mancini, ha registrato un toccantea sorpresa per il piccolodel: “Ciao Federico Castellani. Come stai? Tutto bene? Ho ricevuto il tuo, so che sei un mio grandee ti volevo ringraziare. Ne approfitto per mandarti un ...

Advertising

anteprima24 : ** #Insigne cuore d'oro: il #Messaggio del capitano del ##Napoli a un tifoso 'speciale' (VIDEO) **… - dangiuntolee : non andrò a mentire, faccio fatica a guardare la foto di Insigne che esulta col gesto del cuore a Parma da un po’ di tempo - i_am_en0ugh_ : @H4B1TT -Nome: 10/10?? -@: 8/10 -Header: 10/10 -Icon: 10/10 AWW Insigne con la maglia di Spinazzola rimarrà per semp… - CARDINOMARIO : @annatrieste Insigne cuore bianconero - GFubi : Ma perché Insigne tiene il figlio ngopp o stommc? Che gli ha fatto sto povero criaturo. Carminuccio sul cuore, Chri… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne cuore

anteprima24.it

Schwoch: 'Rinnovo dicon il Napoli? Le parti dovranno venirsi incontro' Stefan Schwoch, opinionista DAZN ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de "Il Sogno Nel", su 1 Station Radio, ha ...... ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de "Il Sogno Nel",su 1 Station Radio: " Cos'...? Adl non può fare uno sforzo economico, questo è chiaro. Bisogna che il ragazzo ed il ...Intervenuto a "Il Sogno nel Cuore", trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, l'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, ora ...Dazn, Stefan Schwoch a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Lobotka non all’altezza di sostituire Demme. Adl non può fare sacrifici economici, con Insigne bisognerà trovare un punto d’incontro”..