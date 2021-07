Infami e figli di cani Fedez denunciato | altra grana | chi lo vuole in tribunale | nomi pesantissimi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Altre grane per Federico Lucia, in arte. L'Associazione pro territorio e cittadini onlus ha presentato nella giornata del 27 luglio alla Procura di Milano una denuncia contro il rapper. Nell'atto, firmato per conto dell'Associazione dal colonnello dei Carabinieri in congedo Roberto Colasanti, "è vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell'art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone 'Tu come li chiami' contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana". E ancora "istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi ...

Fedez , in questo momento, si trova in vacanza in Puglia insieme alla moglie e ai suoi due, ... Nel testo della canzone le forze dell'ordine vengono definite '' e vengono insultate ...Il testo "incriminato" è quello che inizia così: I politici italiani Io li chiamoTutti queidi cani Tu come li chiami Carabinieri e militari Io li chiamoTutti queidi cani ...Fedez denuncia: un altro reclamo per il rapper, questa volta non dal Codacons ma da una onlus che non ha gradito il testo di "Tu come li chiami" ...Fedez denunciato, e stavolta non parliamo del Codacons. Federico Lucia ha ironizzato sui social con un storia su Instagram in ...