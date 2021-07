Indo-Pacifico? L’Europa si concentri sul Mediterraneo Allargato Il monito di Lloyd Austin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Messaggio statunitense agli alleati europei per bocca del capo del Petangono,: bisogna che vi occupiate delle regioni di mondo più prossime alla vostra area geografica, per esempio l’Africa e il Medio Oriente, ossia quello che l’Italia definisce il, oppure l’Artico. L’appello diha una circostanza temporale specifica: ha parlato da Singapore, proprio mentre l’ammiraglia della flotta inglese, la “HMS Queen Elizabeth“, attraversava lo Stretto di Malacca.ha elogiato l’impegno britannico; ha sottolineato come il dispiegamento della Queen ...