India | camion si schianta contro un autobus | almeno 18 morti

Almeno 18 lavoratori migranti sono morti dopo che unsi è schiantato contro il loro autobus nello Stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'. Al momento dell'incidente, il veicolo era fermo sul ciglio della strada per un guasto, nel distretto ...Non c'è pace per l'. Almeno 18 lavoratori migranti sono morti dopo che unsi è schiantato contro il loro autobus nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord del Paese. Lo riporta la Bbc. Al momento dell'...Almeno 18 lavoratori migranti sono morti dopo che un camion si è schiantato contro il loro autobus nello Stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India. Al momento dell'incidente, il veicolo era fermo ..."Duemila euro di risarcimento ai familiari delle vittime". Questo quanto annunciato dal primo ministro indiano Narendra Modi dopo la tragedia che ha coinvolto 140 lavoratori migranti a Barabanki ...