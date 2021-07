Incendi Sardegna, almeno 3 dolosi: trovati inneschi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Incendi in Sardegna, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per i roghi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di boschi e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Da quanto si apprende, le indagini stanno portando a confermare la natura colposa per il mega Incendio del Montiferru, partito da un’auto che ha preso fuoco e sarebbe stata parcheggiata dal conducente a bordo strada tra Santulussurgiu e Bonarcado, appiccando in poco tempo le fiamme alle campagne vicine. Per quanto riguarda, invece, gli episodi di Usellus, Seneghe e Cabras, sempre nell’oristanese, sarebbero stati trovati dagli agenti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021)in, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per i roghi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di boschi e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Da quanto si apprende, le indagini stanno portando a confermare la natura colposa per il megao del Montiferru, partito da un’auto che ha preso fuoco e sarebbe stata parcheggiata dal conducente a bordo strada tra Santulussurgiu e Bonarcado, appiccando in poco tempo le fiamme alle campagne vicine. Per quanto riguarda, invece, gli episodi di Usellus, Seneghe e Cabras, sempre nell’oristanese, sarebbero statidagli agenti del ...

Advertising

insopportabile : Donazioni per l'emergenza incendi della #Sardegna. Sono state attivate diverse campagne di donazione (istituzionali… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - fattoquotidiano : In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smante… - UnioneSarda : #Sardegna - Incendi, Solinas: “Dall’emergenza si esce insieme” - Penombra_90 : RT @BullaPupa: EFFETTO PALLA ONLUS CON CLINICA VETERINARIA DUEMARI X DONAZIONI EMERGENZA INCENDI SARDEGNA ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna Incendi Sardegna, almeno 3 dolosi: trovati inneschi A Usellus, Seneghe e Cabras trovati dal Corpo Forestale Incendi in Sardegna, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per i roghi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di boschi e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Da quanto si ...

Acli Oristano: raccolta fondi per vittime incendi su Gofundme Questo il link di riferimento: https://www.gofundme.com/f/aiuti - per - la - prov - di - oristano - colpita - dal - fuoco?utm_campaign=p_lico+share - sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp - visit ...

Incendi Sardegna, Oristanese devastato: la Procura apre un'inchiesta ilmessaggero.it Incendio minaccia le case a Bottida, nuovo rogo a Serri: Canadair in volo BOTTIDA. L'allerta è ancora alta, l'incubo sembra non finire mai in Sardegna. È scoppiato un nuovo incendio a Bottida, in località Nuraghe Sa Pietade, che sta minacciando le case del paese. In volo st ...

Rogo Oristanese: ancora in azione 5 elicotteri e 6 Canadair (ANSA) – ORISTANO, 28 LUG – Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell’Oristanese, e che continua a bru ...

A Usellus, Seneghe e Cabras trovati dal Corpo Forestalein, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per i roghi che hanno distrutto oltre 20mila ettari di boschi e macchia mediterranea in quasi tre giorni. Da quanto si ...Questo il link di riferimento: https://www.gofundme.com/f/aiuti - per - la - prov - di - oristano - colpita - dal - fuoco?utm_campaign=p_lico+share - sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp - visit ...BOTTIDA. L'allerta è ancora alta, l'incubo sembra non finire mai in Sardegna. È scoppiato un nuovo incendio a Bottida, in località Nuraghe Sa Pietade, che sta minacciando le case del paese. In volo st ...(ANSA) – ORISTANO, 28 LUG – Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell’Oristanese, e che continua a bru ...