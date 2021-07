In ricordo di Lacuna, banchetto sabato 31 per firmare referendum contro caccia. (Di mercoledì 28 luglio 2021) sabato 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo presenti con un banchetto ad Avellino presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante. Possono firmare tutti i cittadini italiani ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 28 luglio 2021)31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo presenti con unad Avellino presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante. Possonotutti i cittadini italiani ...

Advertising

GazzettAvellino : In ricordo di Lacuna, banchetto sabato 31 per firmare referendum contro caccia. - Brisiux : @Matador1337 @JedHemlock @Milestemplaris @_esegesi_ @vox2box Si si mi ricordo vi sento, però non ha senso prendere… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Lacuna In ricordo di Lacuna, banchetto sabato 31 per firmare referendum contro caccia. Sabato 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo presenti con un banchetto ad Avellino presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante. Possono firmare tutti i cittadini italiani ...

Riapre la Casa del Randiere di Sant'Anna di Vinadio, il Santuario più alto d'Europa ... "cuore" della casa e da cui si apre una splendida vista sulla chiesa, il ricordo dell'ultimo ... incontri e dare riparo ai frequentatori del Santuario nelle giornate piovose, colmando una lacuna di ...

Torna il 17 Festival. Sui palchi di Ripa, San Benedetto e Folignano Leo Gassmann, Lacuna Coil, Merlot La Nuova Riviera G8 20 anni dopo Placanica: “Sono morto anche io come Giuliani 20 anni fa” Senza lavoro. L’ex carabiniere, poi impiegato al catasto per qualche anno, è in sedia a rotelle, dopo un incidente d’auto. “L’unica distrazione che ho è guardare mio zio che annaffia alle 4 e 30 del m ...

Sabato 31 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saremo presenti con un banchetto ad Avellino presso corso Vittorio Emanuele intersezione con via Dante. Possono firmare tutti i cittadini italiani ...... "cuore" della casa e da cui si apre una splendida vista sulla chiesa, ildell'ultimo ... incontri e dare riparo ai frequentatori del Santuario nelle giornate piovose, colmando unadi ...Senza lavoro. L’ex carabiniere, poi impiegato al catasto per qualche anno, è in sedia a rotelle, dopo un incidente d’auto. “L’unica distrazione che ho è guardare mio zio che annaffia alle 4 e 30 del m ...