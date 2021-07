In Lombardia crescono ancora i nuovi positivi, sono 720: 47 a Bergamo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano. Lunedì erano 177, martedì 641, oggi 720. crescono ancora i nuovi positivi nella nostra regione. A fronte di 38.289 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore sono 720 i nuovi positivi (1,8%). sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 29. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 38.289, totale complessivo: 12.433.178 – i nuovi casi positivi: 720 – in terapia intensiva: 29 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+14) – i decessi totale complessivo: 33.819 (+1) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Milano. Lunedì erano 177, martedì 641, oggi 720.nella nostra regione. A fronte di 38.289 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore720 i(1,8%).stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 29. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 38.289, totale complessivo: 12.433.178 – icasi: 720 – in terapia intensiva: 29 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+14) – i decessi totale complessivo: 33.819 (+1) Icasi per ...

