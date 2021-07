In Germania c’è una lotta politica (ed elettorale) sul pass vaccinale obbligatorio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La rivista tedesca Spiegel la chiama già “vaccine fatigue”, uno stato d’animo che avrebbe preso il posto della “vaccine euphoria”, che a sua volta aveva occupato il lungo lasso di tempo che ci eravamo abituati a chiamare “pandemic fatigue”. La “vaccine fatigue” indica il momento in cui la vaccinazione in un paese subisce una lenta e costante diminuzione, dopo l’esuberanza nella fase di prenotazione: è il momento del rimando, spesso a dopo le vacanze, o del rifiuto e questo mette in pericolo la strategia di uscita dalla pandemia. E’ fisiologico, sta succedendo ovunque e anche in Germania i politici continuano a interrogarsi sulla necessità di ricorrere a un green ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La rivista tedesca Spiegel la chiama già “vaccine fatigue”, uno stato d’animo che avrebbe preso il posto della “vaccine euphoria”, che a sua volta aveva occupato il lungo lasso di tempo che ci eravamo abituati a chiamare “pandemic fatigue”. La “vaccine fatigue” indica il momento in cui la vaccinazione in un paese subisce una lenta e costante diminuzione, dopo l’esuberanza nella fase di prenotazione: è il momento del rimando, spesso a dopo le vacanze, o del rifiuto e questo mette in pericolo la strategia di uscita dalla pandemia. E’ fisiologico, sta succedendo ovunque e anche ini politici continuano a interrogarsi sulla necessità di ricorrere a un green ...

Advertising

Mania48Mania53 : RT @BayDanila: @borghi_claudio Infatti in Germania non c’è nessun obbligo vaccinale. Mi ripeto solo gli idioti prezzolati del mainstream it… - ginloverx : Attendendo finali di canottaggio e nuoto ho attaccato Nigeria - Germania (tra l’altro … c’è il commento italiano e… - Fabiodgp : Io per una recita ricordo che c'era da imparare una canzone in tedesco (non chiedetemi perché, ricordo solo che c'e… - Daniele20052013 : C’è un nome nuovo in difesa, arriva dalla Germania - - ilnonnosimpson : RT @mariocastelli: Non so quanti di voi siano ancora svegli, ma per i nottambuli alle 3.00 c’è la sfida tra le altre due squadre del girone… -