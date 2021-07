Immissioni in ruolo ATA, chieste al Mef 12 mila assunzioni. Scadenza 29 luglio verrà posticipata (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è svolta ieri un incontro tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati. Sul tavolo lo Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante Procedura assunzionale dei Direttori dei servizi generali e amministrativi per chiamata veloce. Durante l'incontro sono emersi anche alcuni dettagli sulle procedure di immissione in ruolo del personale ATA L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è svolta ieri un incontro tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati. Sul tavolo lo Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante Procedura assunzionale dei Direttori dei servizi generali e amministrativi per chiamata veloce. Durante l'incontro sono emersi anche alcuni dettagli sulle procedure di immissione indel personale ATA L'articolo .

