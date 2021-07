Immagine WhatsApp: ecco come impostare l’opzione HD (Di mercoledì 28 luglio 2021) Finalmente, sarà possibile impostare l’Immagine WhatsApp anche in versione HD. ecco la procedura da seguire per attivare l’opzione Quante volte avete provato a settare nuovamente l’Immagine WhatsApp? Quante volte avete dovuto rifare la fotografia o cercare una fotografia più adatta perché la risoluzione della vostra foto profilo non vi convinceva? Uno dei limiti del sistema di messaggistica online ha ufficialmente subito un trattamento di miglioramento. Il nuovo aggiornamento dell’app, infatti, permetterà di inviare e scaricare immagini ad alta risoluzione. Per ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Finalmente, sarà possibilel’anche in versione HD.la procedura da seguire per attivareQuante volte avete provato a settare nuovamente l’? Quante volte avete dovuto rifare la fotografia o cercare una fotografia più adatta perché la risoluzione della vostra foto profilo non vi convinceva? Uno dei limiti del sistema di messaggistica online ha ufficialmente subito un trattamento di miglioramento. Il nuovo aggiornamento dell’app, infatti, permetterà di inviare e scaricare immagini ad alta risoluzione. Per ...

