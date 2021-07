Il Volo, questa ragazza è la nuova fidanzata del cantante: passione alle stelle (Di mercoledì 28 luglio 2021) fidanzata Il Volo – Solonoizie24Riflettori puntati sul trio de Il Volo e Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana che nel corso delle ultime settimane è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano (e non solo). La giovane e bellissima donna ha fatto capitolare il cuore di uno dei tre cantante de Il Volo e oggi vivrebbero una bellissima relazione d’amore. Ecco di chi si tratta. Ebbene sì, ancora una volta Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che nel corso degli ultimi anni sono stati tra i rappresentati della musica italiana nel mondo, realizzando concerti da ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021)Il– Solonoizie24Riflettori puntati sul trio de Ile Ana Paula Guedes, brina brasiliana che nel corso delle ultime settimane è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano (e non solo). La giovane e bellissima donna ha fatto capitolare il cuore di uno dei trede Ile oggi vivrebbero una bellissima relazione d’amore. Ecco di chi si tratta. Ebbene sì, ancora una volta Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che nel corso degli ultimi anni sono stati tra i rappresentati della musica italiana nel mondo, realizzando concerti da ...

