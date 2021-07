“Il virus mi ha preso” La cantante e la foto in ospedale | fan preoccupati | “È pericoloso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Famosa per essere una, nonché sorella della stella del calcio mondiale, se la sta passando tutt’altro che bene. Dopo aver trascorso 6 giorni in isolamento domiciliare a casa proprio, in queste ultime ore ha avuto un peggioramento ed è stata ricoverata in. Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo molto particolare a causa delle condizioni di salute della sua famiglia. Stiamo parlando di sua sorella Katia Aveiro, che ha annunciato attraverso i social il suo stato di salute. La giovane lo ha fatto con un lungo messaggio su Instagram. La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è stata ricoverata nelle ultime ore a causa ...