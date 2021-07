Il virologo Silvestri: variante Delta in ritirata in Gran Bretagna senza lockdown, chiusuristi in lutto (Di mercoledì 28 luglio 2021) “variante Delta in ritirata” in Gran Bretagna, “senza neppure l’ombra di un lockdown e con indici di letalità molto bassi”, inferiori di “circa 18 volte” rispetto all’ondata della scorsa stagione autunno-inverno. “Una Grandissima vittoria per la scienza”, a dispetto dei “chiusuristi/pessimisti che hanno fatto un tifo indiavolato” per il mutante di origine indiana “nel Regno Unito, sperando che potesse indurre il Paese a nuovi lockdown. In questi ultimi giorni stanno masticando amaro”, osserva il virologo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) “in” in, “neppure l’ombra di une con indici di letalità molto bassi”, inferiori di “circa 18 volte” rispetto all’ondata della scorsa stagione autunno-inverno. “Unadissima vittoria per la scienza”, a dispetto dei “/pessimisti che hanno fatto un tifo indiavolato” per il mutante di origine indiana “nel Regno Unito, sperando che potesse indurre il Paese a nuovi. In questi ultimi giorni stanno masticando amaro”, osserva il...

