Il Venezia calcio spiega a Dagospia che certi titoli sulle donne non si fanno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Venezia calcio contro Dagospia per un titolo sessista sulla sua atleta Agata Centasso. La squadra di calcio femminile che milita in Serie C, e che in seguito alla licenza concessa dalla squadra maschile promossa in Serie A si chiama ora allo stesso modo, ha scelto di rispondere in maniera diretta, con un attacco frontale (con tanto di tag) al portale web di D'Agostino. Dagospia, infatti, come è sua abitudine, si era lanciata in una fotogallery con pochi veli della calciatrice Agata Centasso e aveva titolato il pezzo Una figa da mediano. Inaccettabile, perché – pur ammettendo che la testata ha da sempre ...

