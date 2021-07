Il Torino legato al rinnovo di Belotti, si guarda in casa Napoli per il sostituto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel calciomercato in corso tengono banco le questioni dei rinnovi contrattuali. Di fatto i club, prima che guardare altrove preferiscono blindare i calciatori chiave, vedi Lorenzo Insigne. Non solo a Napoli, anche a Torino (sponda granata) tiene banco la questione legata al rinnovo di Andrea Belotti, in scadenza nel 2022. Il neo-campione d'Europa, capitano dei granata, starebbe guardandosi intorno. È da qualche anno che sembra essere arrivato l'occasione per il salto in una grande squadra, eppure il Gallo resta puntualmente al Torino. Come riporta Tuttomercatoweb, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel calciomercato in corso tengono banco le questioni dei rinnovi contrattuali. Di fatto i club, prima chere altrove preferiscono blindare i calciatori chiave, vedi Lorenzo Insigne. Non solo a, anche a(sponda granata) tiene banco la questione legata aldi Andrea, in scadenza nel 2022. Il neo-campione d'Europa, capitano dei granata, starebbendosi intorno. È da qualche anno che sembra essere arrivato l'occasione per il salto in una grande squadra, eppure il Gallo resta puntualmente al. Come riporta Tuttomercatoweb, ...

Advertising

repubblica : Cagnetto legato per due anni sul balcone, denunciati i padroni in Valle d'Aosta - Spazio_Napoli : Il Torino legato al rinnovo di Belotti, si guarda in casa Napoli per il sostituto - LauraGio_75 : RT @Emilystellaemi2: Cagnetto legato per due anni sul balcone, denunciati i padroni in Valle d'Aosta - a_den2017 : RT @Emilystellaemi2: Cagnetto legato per due anni sul balcone, denunciati i padroni in Valle d'Aosta - Valessiabi : RT @Emilystellaemi2: Cagnetto legato per due anni sul balcone, denunciati i padroni in Valle d'Aosta -

Ultime Notizie dalla rete : Torino legato Bertola (M4O): 'Ci opporremo a nuovi inceneritori e ampliamento Gerbido' 'L'allarme è legato a quanto affermato nei giorni scorsi da Confservizi, secondo cui dal 2025 non ... Ma valutare ora uno spazio di espansione per una nuova linea da circa 250mila tonnellate a Torino o ...

Juventus, Cristiano Ronaldo è carico: "Felice di tornare al lavoro" Dopo il rientro a Torino avvenuto nei giorni scorsi, l'attaccante portoghese continua la ... Il dietrofront è legato alle nuove restrizioni " che non autorizzano il ritorno del pubblico sugli spalti " ...

Il Torino legato al rinnovo di Belotti, si guarda in casa Napoli per il sostituto Spazio Napoli Calgaro si schiera con Damilano: «Sosterrò con convinzione il candidato di centrodestra Paolo Damilano. Non sosterrò chi, alla fine, si alleerà con il nulla assoluto rappresentato dai 5 Stelle». A dirlo è chi, dal 2001 al 2006, è sta ...

L’appello delle imprese ai dipendenti: vaccinatevi, così il Piemonte riparte Marco Gay (Confindustria): «Se il governo non istituirà il green pass obbligatorio si apriranno nuovi problemi di controlli e di costi» ...

'L'allarme èa quanto affermato nei giorni scorsi da Confservizi, secondo cui dal 2025 non ... Ma valutare ora uno spazio di espansione per una nuova linea da circa 250mila tonnellate ao ...Dopo il rientro aavvenuto nei giorni scorsi, l'attaccante portoghese continua la ... Il dietrofront èalle nuove restrizioni " che non autorizzano il ritorno del pubblico sugli spalti " ...«Sosterrò con convinzione il candidato di centrodestra Paolo Damilano. Non sosterrò chi, alla fine, si alleerà con il nulla assoluto rappresentato dai 5 Stelle». A dirlo è chi, dal 2001 al 2006, è sta ...Marco Gay (Confindustria): «Se il governo non istituirà il green pass obbligatorio si apriranno nuovi problemi di controlli e di costi» ...