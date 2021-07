Il tennis italiano saluta Tokyo 2020: i risultati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabio Fognini e Camilla Giorgi si arrendono a Medvedev e Svitolina. Niente più Italia a Tokyo 2020: “Ho giocato un match alla pari con il n°2 al mondo” Termina ai quarti di finale l’avventura di Camilla Giorgi a Tokyo 2020, mentre Fabio Fognini non va oltre gli ottavi e si arrende al numero due al mondo Medvedev. Il grande anno del tennis italiano si conferma parzialmente alle Olimpiadi, considerando le assenze forzate di Berrettini (finalista di Wimbledon) e Sinner, entrambi out per infortunio. All’Ariake Park tennis le condizioni sono estreme, con picchi di ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabio Fognini e Camilla Giorgi si arrendono a Medvedev e Svitolina. Niente più Italia a: “Ho giocato un match alla pari con il n°2 al mondo” Termina ai quarti di finale l’avventura di Camilla Giorgi a, mentre Fabio Fognini non va oltre gli ottavi e si arrende al numero due al mondo Medvedev. Il grande anno delsi conferma parzialmente alle Olimpiadi, considerando le assenze forzate di Berrettini (finalista di Wimbledon) e Sinner, entrambi out per infortunio. All’Ariake Parkle condizioni sono estreme, con picchi di ...

