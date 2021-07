Il retroscena | Martusciello “blinda” l’accordo Forza Italia-Mastella

Advertising

Ultimissime calcio Napoli - Il vice di Luciano Spalletti non sarà. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà , il tecnico avrebbe rifiutato. Ecco le parole di Pedullà :Ultimissime calcio Napoli - Il vice di Luciano Spalletti non sarà. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà , il tecnico avrebbe rifiutato. Ecco le parole di Pedullà :a Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con un pareggio per 1-1 contro il Padova allo 'Zandegiacomo'. Una rete che innervosisce la Lazio, in particolare Luis Alberto che reagisce in malo modo ad ..., e farlo di fretta: fino ad ora il mercato low budget ha portato comunque a Sarri giocatori che servono, ma serve l'upgrade, l'impennata, il vero salto.Mi schiero: vuole cambiare aria, va mandato via ...