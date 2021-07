Il primo gruppo di donne diplomate del programma Guerlain X UNESCO Women for Bees incontra Angelina Jolie

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) PARIGI, 28 luglio 2021 /PRNewswire/Lenella prima coorte deldi apicoltura imprenditoriale "for" hanno iniziato la formazione presso l'OFA (Osservatorio francese di apidologia) nelle colline di Sainte-Baume, in Provenza, il 21 giugno. Questodi formazione, della durata di un mese, ha consentito alle partecipanti di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche in materia di apicoltura necessarie per creare e gestire un'attività di apicoltura sostenibile. Come nuove imprenditrici, questeentreranno a far parte di una comunità mondiale di ...