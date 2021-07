Il parco divertimenti torna ad Avellino, cambia la location (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – torna il parco divertimenti ad Avellino. Dopo circa due anni di assenza a causa della pandemia, le giostre che allietato l’estate tornano nel capoluogo. La conferma arriva con la pubblicazione sul sito del Comune di Avellino dell’ordinanza firmata dal vicecomandante dei vigili urbani Domenico Sullo, con la quale si dà ufficialmente il via libera alla prima attrazione dell’estate avellinese 2021. Non sarà più Campetto Santa Rita ad ospitare le giostre, ma bensì il tutto si trasferirà nel parcheggio dell’ex Corea fino al prossimo 24 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoilad. Dopo circa due anni di assenza a causa della pandemia, le giostre che allietato l’estateno nel capoluogo. La conferma arriva con la pubblicazione sul sito del Comune didell’ordinanza firmata dal vicecomandante dei vigili urbani Domenico Sullo, con la quale si dà ufficialmente il via libera alla prima attrazione dell’estate avellinese 2021. Non sarà più Campetto Santa Rita ad ospitare le giostre, ma bensì il tutto si trasferirà nel parcheggio dell’ex Corea fino al prossimo 24 ...

