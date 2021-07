Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 28 luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 28 luglio: Federico ha scoperto che i suoi genitori sono in crisi e si sono traditi a vicenda. Intanto Salvatore e Marcello sono pronti ad aprire la Caffetteria di sera. Fabrizio non ascolta i consigli di Marina. Patrizio è pronto a prendere una decisione molto importante. Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ile Unalmercoledì 28: Federico ha scoperto che i suoi genitori sono in crisi e si sono traditi a vicenda. Intanto Salvatore e Marcello sono pronti ad aprire la Caffetteria di sera. Fabrizio non ascolta i consigli di Marina. Patrizio è pronto a prendere una decisione molto importante. Ile Unal, le Articolo completo: dal blog SoloDonna

