Il Milan lancia il suo podcast | arriva “Racconti Rossoneri”

Advertising

Milanista_Serio : AC MILAN LANCIA I 'RACCONTI ROSSONERI' - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - gilnar76 : Monza, Brescianini lancia la sfida alla Juve: «Vogliamo il trofeo Berlusconi» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Kessie lancia il Milan: 'Modulo collaudato, giochiamo a memoria' - infoitsport : Kessie lancia il Milan: 'Modulo collaudato, giochiamo a memoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan lancia

Il Milanista

Ilè cresciuto e i giovani che ha avranno un anno in più di esperienza. Sarà un bel campionato l'importante è dare continuità come sempre. Dobbiamo essere bravi a costruire un percorso che ci ...Mentre c'è chi ha dei dubbi: "Ma come mai le uniche società a trattarlo sono, Juve e Benfica? La cosa mi puzza, magari è un giocatore normalissimo pompato dagli sponsor giusti". SPORTEVAI - ...AC Milan lancia oggi i “Racconti Rossoneri”, una nuova serie di podcast ideata dal Club e che vede la partecipazione, oltre alla voce narrante di Mauro Suma, giornalista e storica voce di Milan TV, an ...Il nuovo progetto parte con 20 episodi rilasciati già da oggi a cui si aggiungerà un episodio a settimana ogni venerdì ...