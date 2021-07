Il messaggio di Allegri a Ronaldo: meno record e polemiche e più esempio in allenamento e partita (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, scrive la Gazzetta, fanno capire bene quale sarà il quadro all’interno della Juve per la stagione 2021-22. “Un concetto “macro”: il peso dell’allenatore sarà forte. Lo stile di Allegri e il quadriennale firmato gli permettono di essere decisionista come ai bei tempi, di avere tanto potere decisionale anche nei confronti di Ronaldo, al suo ultimo anno”. E’ evidente dalle parole che il tecnico ha usato sul portoghese. “I primi nomi su cui ragionare sono proprio CR7 e Dybala. Allegri ha parlato di Cristiano dalla prima risposta, senza che nessuno lo chiedesse“. Ha detto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa, scrive la Gazzetta, fanno capire bene quale sarà il quadro all’interno della Juve per la stagione 2021-22. “Un concetto “macro”: il peso dell’allenatore sarà forte. Lo stile die il quadriennale firmato gli permettono di essere decisionista come ai bei tempi, di avere tanto potere decisionale anche nei confronti di, al suo ultimo anno”. E’ evidente dalle parole che il tecnico ha usato sul portoghese. “I primi nomi su cui ragionare sono proprio CR7 e Dybala.ha parlato di Cristiano dalla prima risposta, senza che nessuno lo chiedesse“. Ha detto ...

