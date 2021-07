Il Green pass scatena l’odio, primi cartelli pericolosi nei ristoranti: “Niente vaccino? Fott…” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Green pass? E’ verde, forse per la rabbia che scatena nei confronti di chi non ce l’ha. Come accade a Milano, dove un ristoratore si esprime in questi termini nei confronti dei suoi clienti che non condividono le nuove regole del governo: “E’ da prenderli a bastonate e basta” ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’osteria Tasca, in zona Ticinese, a Milano, convinto sostenitore del Green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei vaccinato? ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il? E’ verde, forse per la rabbia chenei confronti di chi non ce l’ha. Come accade a Milano, dove un ristoratore si esprime in questi termini nei confronti dei suoi clienti che non condividono le nuove regole del governo: “E’ da prenderli a bastonate e basta” ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’osteria Tasca, in zona Ticinese, a Milano, convinto sostenitore del, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei vaccinato? ...

