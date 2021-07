Il globalismo del golf a Tokyo. L'Italia cerca la buca vincente

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tenete d'occhio ilolimpico. Agli affamati di medaglie potrebbe arrivare qualche buona sorpresa. Perché Guido Migliozzi e Renato Paratore, i dueisti azzurri a, sono giovani, competitivi, aggressivi sul campo nel momento in cui possono attaccare e conservativi quando bisogna far passare qualche momentaccio. Hanno vinto entrambi sul circuito europeo, due tornei a testa. Come vittorie in denaro Paratore è avanti, con tre milioni di euro, contro i poco più di due di Migliozzi. Paratore può vantare la vittoria, ora da considerare come un precedente quasi simbolico, alle Olimpiadi giovanili in Cina. Migliozzi arriva da un recente ...

Advertising

LifeJoining : RT @simabastaroghi: L’unica cosa che vorrei capire è il perché dell’accanimento servile del governo italiano. Servo del globalismo, delle m… - Giacinto_Bruno : RT @LorellaMaffei: @Fillu84 @La63321605 @BeccaroEnrico @AzzurraBarbuto @Giacinto_Bruno Parliamo sempre del nostro piccolo giardino, #Covid1… - fritatalover : RT @GeMa7799: @OCCHIOCHETIVEDO @matteosalvinimi Dell'Italia direi, i massoni del globalismo vogliono cosi e adesso hanno il governo giusto.… - beattrix369 : RT @GeMa7799: @OCCHIOCHETIVEDO @matteosalvinimi Dell'Italia direi, i massoni del globalismo vogliono cosi e adesso hanno il governo giusto.… - GeMa7799 : @OCCHIOCHETIVEDO @matteosalvinimi Dell'Italia direi, i massoni del globalismo vogliono cosi e adesso hanno il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : globalismo del

Come Don Chisciotte

All'inizio2020, George Soros ha annunciato che avrebbe donato 1 miliardo di dollari per la creazione di un'università globale per combattere i governi autoritari e il cambiamento climatico. Non ...... schiacciati fra uneconomico e una lontananzapotere ad accettare vincoli e costrizioni? Non toccherebbe alla sinistra rispondere a queste domande, individuando quello che oggi, è la ...È lo sport con più varietà al mondo di nazioni fra i vincitori di ogni circuito annuale. E i nostri Migliozzi e Paratore hanno le carte in regola per andare a medaglia ...Foto: CCTV via AFP 1 di 1 immagine della TV di stato cinese mostra una grave tempesta di sabbia che investe gli edifici a Dunhuang, nella provincia di Gansu, il 25 luglio 2021 nel nord-ovest della Cin ...