Il giustizialismo grillino sta morendo | al governo si fatica a essere duri e puri

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il costituzionalista: "Siamo a un punto di non ritorno, non ci possiamo permettere rinvii. Il testo approvato dal Cdm è una buona soluzione"

L'onorevole Raffaella Paita ha firmato per i quesiti sulla Giustizia. Quelli sostenuti dalla Lega di Matteo Salvini e dai Radicali. L'annuncio della sottoscrizione è arrivato in tempi non sospetti. ...Ha addirittura affermato che Draghi è un! Conte invece sembra coltivare verso quest'ultimo ... incentrato sul(e quindi visto forse con favore da qualche corrente della ...Il costituzionalista: "Siamo a un punto di non ritorno, non ci possiamo permettere rinvii. Il testo approvato dal Cdm è una buona soluzione" ...La variegata compagine che sostiene in Parlamento il governo presieduto da Mario Draghi è tale anche nell’atteggiamento che i diversi partiti (e i rispettivi leader), quelli maggiori ...