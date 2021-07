Il Foglio e il totalitarismo antisovranista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se sulle orme di Theodor W. Adorno, volessimo costruire una Scala T del totalitarismo, sicuramente dovremmo porre, tra le prime caratteristiche della personalità totalitaria l’attitudine “a far di tutta l’erba un fascio” ovvero a unificare “chi è contro di me” in una massa damnationis che non ammette o ritiene irrilevante ogni ‘distinguo’. I nemici dei nazisti erano gli ebrei, i socialdemocratici, i comunisti, i liberali, i democratici – fossero eredi dell’Illuminismo francese o di quello inglese -, i cristiani fedeli all’universalismo etico dei Vangeli , i liberalconservatori legati all’idea dello stato di diritto etc. etc. Tra il (presunto) bene e il (presunto) male non ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se sulle orme di Theodor W. Adorno, volessimo costruire una Scala T del, sicuramente dovremmo porre, tra le prime caratteristiche della personalità totalitaria l’attitudine “a far di tutta l’erba un fascio” ovvero a unificare “chi è contro di me” in una massa damnationis che non ammette o ritiene irrilevante ogni ‘distinguo’. I nemici dei nazisti erano gli ebrei, i socialdemocratici, i comunisti, i liberali, i democratici – fossero eredi dell’Illuminismo francese o di quello inglese -, i cristiani fedeli all’universalismo etico dei Vangeli , i liberalconservatori legati all’idea dello stato di diritto etc. etc. Tra il (presunto) bene e il (presunto) male non ...

