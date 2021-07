Il decreto semplificazioni è legge (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al Senato la fiducia passa con 213 si' e 33 no. Il provvedimento regolera' la governance del Pnrr e le misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. D'Inca': ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al Senato la fiducia passa con 213 si' e 33 no. Il provvedimento regolera' la governance del Pnrr e le misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. D'Inca': ...

Advertising

vilmamoronese : Il Decreto Semplificazioni è una sciagura per l'ambiente, spero che chi si appresta a votarlo possa passarsi una ma… - Mov5Stelle : Nel corso dell’esame del decreto Semplificazioni, il Movimento ha lottato per migliorare il testo ed è riuscito a v… - riccardo_fra : Siamo riusciti a inserire nel decreto #Semplificazioni un primo importante pacchetto di facilitazioni e sburocratiz… - sole24ore : Decreto Semplificazioni: sì del Senato alla fiducia, via libera definitivo - Italia_Notizie : Decreto Semplificazioni: sì del Senato alla fiducia, via libera definitivo -