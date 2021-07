Il curioso verso dei gatti diventato il nuovo fenomeno dei social (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se riuscite, provate a contare le volte in cui avete sentito lo stranissimo verso dei gatti che sembra a metà tra un click impazzito e un adorabile chiacchiericcio. Quello che viene normalmente scatenato dalla presenza di un volatile fuori dalla finestra. Lo avrete sempre considerato una cosa buffa e normalissima, vero? Mai avreste pensato che potesse diventare virale sui social e invece le vie dei meme sono davvero infinite. E quel ‘trillo’ dei nostri amati felini domestici è ormai una star, con tanto di hashtag e profili dedicati su Instagram e TikTok. Il verso dei gatti a caccia di uccellini e insetti ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se riuscite, provate a contare le volte in cui avete sentito lo stranissimodeiche sembra a metà tra un click impazzito e un adorabile chiacchiericcio. Quello che viene normalmente scatenato dalla presenza di un volatile fuori dalla finestra. Lo avrete sempre considerato una cosa buffa e normalissima, vero? Mai avreste pensato che potesse diventare virale suie invece le vie dei meme sono davvero infinite. E quel ‘trillo’ dei nostri amati felini domestici è ormai una star, con tanto di hashtag e profili dedicati su Instagram e TikTok. Ildeia caccia di uccellini e insetti ...

Il verso dei gatti diventato il nuovo fenomeno dei social Il verso dei gatti, quello che emettono quando vedono un uccello o un insetto, con l'hashtag #ekekekkekkek è diventato la star dei video di Instagram e TikTok ...

