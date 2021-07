Il crollo mentale di Simone Biles: rinuncia anche alla finale del concorso generale. Olimpiadi finite? (Di mercoledì 28 luglio 2021) La campionessa della ginnastica americana Simone Biles non parteciperà alla finale individuale all - around dei Giochi di Tokyo 2020 "per concentrarsi sulla sua salute mentale": lo ha annunciato la ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 28 luglio 2021) La campionessa della ginnastica americananon parteciperàindividuale all - around dei Giochi di Tokyo 2020 "per concentrarsi sulla sua salute": lo ha annunciato la ...

Advertising

RuffaloTeam : RT @clatorrisi: Rep che in prima definisce Simone Biles “in tilt”, giornali sportivi che parlano di “problemi alla testa” o “crollo”, media… - desm_ondthegrey : RT @clatorrisi: Rep che in prima definisce Simone Biles “in tilt”, giornali sportivi che parlano di “problemi alla testa” o “crollo”, media… - Dr4couis : RT @clatorrisi: Rep che in prima definisce Simone Biles “in tilt”, giornali sportivi che parlano di “problemi alla testa” o “crollo”, media… - marcobruno999 : RT @clatorrisi: Rep che in prima definisce Simone Biles “in tilt”, giornali sportivi che parlano di “problemi alla testa” o “crollo”, media… - PauloMagnoni : RT @clatorrisi: Rep che in prima definisce Simone Biles “in tilt”, giornali sportivi che parlano di “problemi alla testa” o “crollo”, media… -