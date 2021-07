Advertising

sportli26181512 : Il Cittadella ne fa 4-0 al Bozner: fra i marcatori anche Tounkara: Gli altri giocatori andati in gol sono stati Ber… - ascittadella73 : Altro test match in Trentino, Cittadella contro Bozner a Lavarone. Tabellino ???? - ascittadella73 : Partiti! Cittadella ?? Bozner FC #TestMatch #Lavarone21 -

Trivenetogoal

LAVARONE - Il Cittadella supera il Bozner per 4-0: dopo l'1-0 della prima frazione, nella ripresa, i veneti hanno chiuso il match nell'arco del primo quarto d'ora (25' Beretta, 57' Cuppone, 58' Tounkara, 60'...)