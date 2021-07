Il caos in Tunisia e le difficoltà della democrazia nei paesi islamici

Advertising

e_cavagna : La Tunisia è nel caos e le nostre coste ora rischiano il boom di sbarchi illegali - FLampunio : RT @byoblu: A pochi chilometri dalla Sicilia, in Tunisia, si sta registrando una situazione di caos politico, con il Presidente della Repub… - VailatiSergio : RT @PorzaniPorzani: La Tunisia è nel caos e le nostre coste ora rischiano il boom di sbarchi illegali - Marcolit67 : RT @byoblu: A pochi chilometri dalla Sicilia, in Tunisia, si sta registrando una situazione di caos politico, con il Presidente della Repub… - PorzaniPorzani : La Tunisia è nel caos e le nostre coste ora rischiano il boom di sbarchi illegali -

Ultime Notizie dalla rete : caos Tunisia

...- erano presenti 'teppisti organizzati' utilizzati per 'provocare spargimenti di sangue e'. ...approfondita con il presidente Saied questo pomeriggio sulla situazione attuale in. Preservare ...Il presidente tunisino Kais Saied ha chiesto oggi di mantenere la calma, promettendo il rispetto dei diritti e tentando la via del dialogo per far uscire ladal, dopo quello che in molti hanno letto come un colpo di Stato. L'Unione Europea e Stati Uniti hanno invitato al rispetto della democrazia , mentre l'Italia scesa in campo facendo ...Ennhada, il partito dei Fratelli Musulmani, ha dimostrato tutta la sua incapacità a governare: ha portato lo Stato sull’orlo del default, ha mostrato debolezza nel contrasto della pandemia, è stato ac ...Politica - 27/07/2021. Agrigento, 27 lug - “Guardiamo con preoccupazione a quanto sta accadendo in Tunisia in queste ore. L’Unione Europea non può farsi trovare impreparata, deve intervenire subito pe ...