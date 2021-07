Il ballo del qua qua del centrodestra. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Copasir litigano: Salvini vs Meloni. Sulla Rai se le danno di sanata ragione con accuse di patti leonini due contro uno: Lega e FI che boicottano FdI. Sui vaccini il copione viene rovesciato: Lega e FdI vanno a braccetto contro il Green Pass mentre Silvio Berlusconi dice che senza non si può stare. È solo un piccolo florilegio degli sgambettamenti che segnano il rapporto tra le tre forze politiche del centrodestra: l’elenco infatti potrebbe continuare ma il senso è chiaro. È chiaro cioè che un cartello elettorale che nei sondaggi continua a posizionarsi intorno al 50 per cento e dunque maggioritario e in odore di vittoria alle elezioni politiche (quando saranno), non ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Copasir litigano: Salvini vs Meloni. Sulla Rai se le danno di sanata ragione con accuse di patti leonini due contro uno: Lega e FI che boicottano FdI. Sui vaccini il copione viene rovesciato: Lega e FdI vanno a braccetto contro il Green Pass mentre Silvio Berlusconi dice che senza non si può stare. È solo un piccolo florilegio degli sgambettamenti che segnano il rapporto tra le tre forze politiche del: l’elenco infatti potrebbe continuare ma il senso è chiaro. È chiaro cioè che un cartello elettorale che nei sondaggi continua a posizionarsi intorno al 50 per cento e dunque maggioritario e in odore di vittoria alle elezioni politiche (quando saranno), non ...

