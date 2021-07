Il 29 luglio 1981, si celebrò l’unione del principe Carlo e di Diana Spencer. Una fetta della torta nuziale sarà battuta all’asta il prossimo 11 agosto (Di mercoledì 28 luglio 2021) X Quarant’anni fa, oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo assistettero in diretta televisiva alle nozze reali del secolo, quelle del principe Carlo e di Diana Spencer. Un evento, destinato a finire in tragedia, che continua a destare interesse ed entusiasmo tra i collezionisti, che ora si preparano a darsi battaglia per assicurarsi un raro souvenir: una fetta di una delle 27 torte nuziali, sopravvissuta in ottime condizioni allo scorrere del ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) X Quarant’anni fa, oltre 750 milioni di persone in tutto il mondo assistettero in diretta televisiva alle nozze reali del secolo, quelle dele di. Un evento, destinato a finire in tragedia, che continua a destare interesse ed entusiasmo tra i collezionisti, che ora si preparano a darsi battaglia per assicurarsi un raro souvenir: unadi una delle 27 torte nuziali, sopravvissuta in ottime condizioni allo scorrere del ...

