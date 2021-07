“I vaccini non generano varianti virali”, la Federazione italiana dei medici sfata la fake news (Di mercoledì 28 luglio 2021) I vaccini anti-Covid non generano le varianti del nuovo Coronavirus, che “si creano spontaneamente”. Così la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) sfata la fake news che circola ormai da tempo sui social. Le varianti attualmente prevalenti, scrive la Fnomceo sul proprio portale “dottore, ma è vero che…?” dedicato al fact-checking, “si sono selezionate prima delle campagne di vaccinazione di massa”. “Dal momento che di varianti si è cominciato a parlare quando è iniziata la campagna vaccinale“, precisa la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ianti-Covid nonledel nuovo Coronavirus, che “si creano spontaneamente”. Così laNazionale degli Ordini dei(Fnomceo)lache circola ormai da tempo sui social. Leattualmente prevalenti, scrive la Fnomceo sul proprio portale “dottore, ma è vero che…?” dedicato al fact-checking, “si sono selezionate prima delle campagne di vaccinazione di massa”. “Dal momento che disi è cominciato a parlare quando è iniziata la campagna vaccinale“, precisa la ...

