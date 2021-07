I Portici di Bologna sono patrimonio Unesco

(Di mercoledì 28 luglio 2021) I caratteristicididell’. Salgono così a 58 i siti italiani insigniti di questo riconoscimento. “Ancora una bella giornata per ilculturale nazionale: con l’iscrizione deidinella lista delmondiale, dopo quella avvenuta sabato per Padova Urbs Picta e Montecatini grande città termale europea,tre i nuovi siti italiani riconosciuti dall’nel 2021. Si tratta di un risultato straordinario, frutto di una intensa e costante ...

Una stupenda notizia. Idisono stati iscritti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. A renderlo noto via Twitter è la stessa agenzia Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, accompagnando ...Salgono a 58 i siti italiani insigniti di questo riconoscimento. Franceschini: "Bella notizia alla vigilia del G20" I caratteristicidisono patrimonio dell'Unesco . Salgono così a 58 i siti italiani insigniti di questo riconoscimento. "Ancora una bella giornata per il patrimonio culturale nazionale: con l'...I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Lo ha annunciato la stessa organizzazione durante la seduta del ...I Portici di Bologna sono diventati Patrimonio dell'Umanità. A dare l'annuncio è stata l'Unesco. I portici, con il loro reticolato di 62 chilometri, 42 dei quali dislocati nel c ...