I Portici di Bologna sono Patrimonio Unesco

Un altro importante riconoscimento per l'Italia. Le ultime notizie. L'Italia ottiene un altro importantissimo riconoscimento dall'con ildell'Umanità assegnato aidi. Dopo la pittura del '300 a Padova, con la Cappella degli Scrovegni di Giotto, e la città termale di Montecatini, inclusa in un

GiuseppeConteIT : Complimenti a #Bologna, che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell’umanità dell'@UNESCO.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Unesco, i portici di Bologna patrimonio dell'umanità #ANSA - CremoniniCesare : Da oggi i portici di #Bologna sono patrimonio dell’Umanità @UNESCO. Che meravigliosa notizia!! ???? Venite ad ammira… - lucianadambra : RT @dariofrance: Anche #Bologna con i suoi meravigliosi portici da oggi è Patrimonio dell’Umanità @UNESCO. - ItalyinLu : RT @turismoER: Anche i portici di Bologna sono diventati patrimonio UNESCO??. Il patrimonio regionale UNESCO cresce, non vi resta che venirc… -

Un annuncio che era nell'aria da diverso tempo e che è diventato realtà nelle ultime ore: ididiventano ufficialmente un Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, proprio oggi sono stati inseriti ufficialmente nella lista. Questo riconoscimento è storico non solo per, ma ...Dopo il ciclo pittorico trecentesco di Padova e Montecatini Terme anche idisono nella lista dei siti protetti dall'Unesco: lo ha appena annunciato il comitato dell'Agenzia delle Nazioni Unite riunito a Fuzhou, in Cina . Con il sito bolognese l'Italia vanta ...Dopo la nomina di Padova Urbs Picta e di Montecatini grande città termale europea nell’ultima sessione della commissione dell’Unesco, anche i Portici di Bologna sono stati dichiarati Patrimonio dell’u ...Al patrimonio dell'Unesco si aggiungono i meravigliosi portici di Bologna: ecco tutto quello che c'è da sapere sul lieto evento.